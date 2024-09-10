الزمالك يتعاقد مع السنغالى سيدي ندياي

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005.

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع السنغالي سيدي ندياي مهاجم فريق جيدياوايي السنغالي لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد ايمن

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