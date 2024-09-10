شكرا لقرائتكم خبر عن التونسى سيف الجزيرى يصل القاهرة للانضمام إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

وصل إلى القاهرة عصر اليوم الثلاثاء، التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد تواجده في صفوف منتخب بلاده، عقب خوض مباراتي مدغشقر وجامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك بداية من الغد، استعداداً للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء فريق الشرطة الكيني المقرر له يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة، ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي مساء يوم 20 سبتمبر.

فيما قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، تخفيف الحمل البدني للاعبين في التدريبات الختامية فى القاهرة قبل السفر إلى كينيا، والمقرر لها في الثانية عشرة صباح الخميس.

واستقر البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفني للزمالك، على الاستعانة بعمر جابر لسد ثغرة الجبهة اليسرى بالفريق، والتي تعانى من نقص الفترة الحالية، حيث قام الجهاز الفني خلال معسكر الإعداد بالإسكندرية بتجربة عمر جابر فى مركز "الباك الشمال"، وشارك اللاعب في هذا المركز خلال مواجهة الشرطة العراقي الودية وأجاد فى هذا المركز.

وقرر جوميز الدفع بعمر جابر فى الجبهة اليسرى خلال مواجهة الشرطة الكينى لحين قيام مجلس الإدارة بالتعاقد مع ظهير أيسر لتعويض هذا النقص العددى الذى يعانى منه الفارس الأبيض.