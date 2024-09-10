شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التعاقد مع السنغالى سيدي ندياي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع السنغالي سيدي ندياي مهاجم فريق جيدياوايي السنغالي لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان سيدى ندياى اجتاز الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية بعد وصوله إلى القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز رحب بالتعاقد مع اللاعب بعد متابعته في الفترة الماضية.