شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يتواصل مع منتخب المغرب لمتابعة تطورات إصابة أشرف داري والان مع تفاصيل الخبر

حرص أحمد جاب الله طبيب الاهلى على التواصل مع الجهاز الطبى لمنتخب المغرب للوقوف على طبيعة إصابة أشرف داري الوافد الجديد للفريق.

وشهدت مباراة المغرب ضد ليسوتو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 إصابة أشرف داري حيث تعرض المدافع المغربي لإصابة أثناء إحماء منتخب المغرب، ليتم استبعاده من المباراة قبل دقائق من انطلاقها، وقرر وليد الركراكي استبعاد داري من التشكيل بعد إصابته، والدفع بزميله يونس عبدالحميد.

وحتى الآن لم يعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تفاصيل إصابة أشرف داري التي تعرض لها، في انتظار خضوعه لفحص طبي ، ويأتي تعاقد الأهلي مع داري، المتوج بدوري أبطال أفريقيا مع الوداد عام 2022، لتعويض انتقال المدافع محمد عبد المنعم المتوقع إلى نيس الفرنسي.

ويكثف المارد الأحمر استعداداته اليومية لمواجهة جورماهيا الكينى وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني بذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على إسناد رئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، ويقوم طارق قنديل حالياً بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن رحلة كينيا المرتقبة التي تُعد ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.