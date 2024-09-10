7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الثلاثاء، 10 - 9 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، 200 مليون جنيه تكلفة العقد الجديد لـ ميكالى مع منتخب الشباب، والأهلى يرفض إغلاق ملف صفقات الصيف بسبب "المهاجم".

200 مليون جنيه تكلفة العقد الجديد لـ ميكالى مع منتخب الشباب

اقترب روجيريو ميكالى المدير الفنى السابق للمنتخب الأولمبى، من قيادة منتخب الشباب مواليد 2005 فى المرحلة المقبلة التى تشهد التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب التى تقام فى مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

الأهلى يرفض إغلاق ملف صفقات الصيف بسبب "المهاجم"

رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة غلق ملف الصفقات الجديدة وذلك بعدما تقرر مد باب القيد الأفريقي حتى 12 سبتمبر الجاري، بشكل يسمح للصفقات التي يتم ضمّها قبل هذا التاريخ الحق فى المشاركة ببطولة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك يوم 27 الشهر الجاري بالسعودية، على أن يكون من حق هذه الصفقات المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بداية من دور المجموعات وليس دور الـ32.

الزمالك يسعى لإنهاء صفقة الإيفواري عبدولاي جيرى قبل غلق القيد الأفريقي

يسعى مسئولو نادي الزمالك لإنهاء ملف الصفقات خلال الساعات المقبلة، وقبل غلق باب الانتقالات الأفريقية والتي ستنتهي يوم 12 سبتمبر الجاري، من أجل تدعيم صفوف الفريق، الذي يخوض منافسات الكونفيدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي أمام الاهلي والمقرر له 27 من الشهر الجاري فى المملكة العربية السعودية.

الأهلى يطعم الدوليين قبل السفر لنيروبى لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال

يحصل لاعبو الأهلي الدوليون على تطعيمات ضد بعض الأمراض المتوطنة قبل السفر إلى كينيا استعدادا لمواجهة فريق جورماهيا فى دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا مثل باقى زملائهم بالفريق.

بعد حسم الكشف الطبى مصيره.. جلسة خاصة بين جوزيه جوميز وسيدى نداى

قرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول فى الزمالك عقد جلسة خاصة مع المهاجم السنغالي سيدى نداى، لاعب فريق جيدياوايي السنغالى، والذى حسم الكشف الطبي انضمامه إلى نادي الزمالك، وتعد صفقة انتقال السنغالى سيدى نداى إلى الزمالك حال إتمامها بعد خضوع اللاعب للكشف الطبي صفقة انتقال حر.

منتخب مصر يتحرك لملعب مباراة بوتسوانا فى تمام الخامسة مساء