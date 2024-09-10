شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر نجم الأهلي الأسبق والمدير الفني للمصري يزور ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

زار علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، ونجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، مقر مؤسسة ”الخليج 365”، اليوم الثلاثاء، رفقة محمد عباس مستشار مجلس الإدارة ومديرالمباريات للنادي المصري، وكان فى استقباله قيادات الجريدة في مقدمتهم ، علا الشافعي رئيس التحرير و عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي، وعاطف العربي مدير تحرير قطاع الرياضة.

وأشاد على ماهر بالأداء المهني المتميز لمؤسسة الخليج 365 ، وقدم التهنئة والشكر للزملاء في الجريدة على تميزهم في التغطيات الصحفية وأدائهم المهني المتميز في الكثير من الأحداث التي شهدها البلاد على جميع الأصعدة.

وأطّلع نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق على سير العمل فى صالة تحرير ”الخليج 365”، وتعرف على ماكينة عمل إنتاج الأخبار والتقارير الصحفية، إضافة إلى الاستوديو الخاص بالجريدة، مؤكداً أنه يتابع كل جديد عن الاخبار الرياضية فى مصر والوطن العربى من خلال موقع الخليج 365. وكشف علي ماهر خلال زيارته، أن الخليج 365 مؤسسة صحفية وإعلامية تعد من أهم المواقع فى الوطن العربى ، رأي فيها الاحترافية والالتزام المهنى والاداء الجماعى والمعلومات المؤكدة ، وشكر كل عناصر المؤسسة على مجهودهم الكبير وتمنى لهم النجاح الدائم.

وحقق علي ماهر المدير الفني الحالي للنادي المصري، العديد من النجاحات خلال الفترة الأخيرة مع الأندية التي تولى تدريبها وآخرهم الفريق البورسعيدي، حيث قاد النسور الخضر إلى التأهل لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما احتل المركز الرابع في المربع الذهبي للدوري بفارق نقطة واحدة فقط عن الزمالك صاحب المركز الثلث، كما قاد الفريق إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، قبل أن يخرج من البطولة على يد بيراميدز المتوج باللقب بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية.

كل هذه الإنجازات ساهمت في تتويج علي ماهر بلقب أفضل مدير فني مصري خلال الموسم الماضي، بعد نجاحه مع الفريق البورسعيدي.



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جولة كابتن على ماهر (2)



جولة كابتن على ماهر (3)



جولة كابتن على ماهر (4)



جولة كابتن على ماهر (5)



جولة كابتن على ماهر (6)



جولة كابتن على ماهر (7)



جولة كابتن على ماهر (8)



جولة كابتن على ماهر (9)



جولة كابتن على ماهر (10)



جولة كابتن على ماهر (11)



جولة كابتن على ماهر (12)



جولة كابتن على ماهر (13)



جولة كابتن على ماهر (14)



جولة كابتن على ماهر (15)



جولة كابتن على ماهر (16)



جولة كابتن على ماهر (17)



جولة كابتن على ماهر (18)



جولة كابتن على ماهر (19)



جولة كابتن على ماهر (20)



جولة كابتن على ماهر (21)



جولة كابتن على ماهر (22)



جولة كابتن على ماهر (23)