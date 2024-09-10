شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإداري للمصري يصل لبيبا لترتيب استقبال البعثة قبل مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

وصل محمود جابر المدير الإداري للنادي المصري، إلى مدينة بني غازي الليبية، وذلك لبحث ترتيبات استقبال بعثة الفريق المقرر وصولها الخميس المقبل إلى ليبيا لمواجهة فريق الهلال.

وتسافر بعثة المصري إلى ليبيا صباح الخميس المقبل، إلى مدينة بني غازي استعداداً لمواجهة الهلال الليبي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح المصري في ضم 5 لاعبين وهم، محمود حمدي، خالد الغندور، كريم بامبو، محمد مخلوف، ومحمد هاشم.

بينما رحل عن الفريق البورسعيدي 10 لاعبين وهم، أسامة عبد المطلب بعد فسخ التعاقد بالتراضي، أحمد شدا والذي انتقل إلى المصرية للاتصالات، عمرو موسى بعد انهاء التعاقد، التونسي معتز زدام بعد انتهاء إعارته من الترجي دون تجديدها، محمد طارق بعد إنهاء إعارته قبل استكمالها، أحمد ياسر سالم بعد فسخ التعاقد بالتراضي، النيجيري إيزي إيميكا بعد انتهاء التعاقد وعدم التجديد، حسام جريشة والذي انتقل إلى غزل المحلة، الجزائري غيلاس قناوي والذي انتقل إلى اتحاد العاصمة الجزائري، وإسلام عطية بعد الانضمام لسموحة.

ويستعد المصري لمباراته بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.