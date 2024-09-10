شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة مصر وبوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، حيث يبحث الفراعنة عن الانتصار الثاني على التوالي في التصفيات بعد الفوز في الجولة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة.

س: ما هو الموعد النهائي لمباراة مصر وبوتسوانا؟ ج:تقام مباراة مصر وبوتسوانا في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب فرانسيستون في بوتسوانا، الذى يتسع لـ26 ألف مشجع، حيث كان من المقرر أن يقام اللقاء في الرابعة عصراً غير أن الظروف التي تعرض لها منتخب الحمر الوحشية بع تأخر طائرتهم التي أقلتهم من موريتانيا تسبب في تأخير المباراة عدة ساعات. س: ما هو تاريخ مواجهات مصر وبوتسوانا؟ ج:التقى منتخب مصر مع بوتسوانا 6 مرات، فاز "الفراعنة" في 4 منها وتعادلا مرتين، ولم يحقق المنتخب البوتسواني أي انتصار على منتخب مصر. س: ما هو طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة مصر وبوتسوانا؟ ج:يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط. س: ماهو التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني أمام بوتسوانا؟ ج:من المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى في حراسة المرمى، محمد هانى وحمدى فتحى ورامى ربيعة ومحمد حمدى فى الدفاع، ومروان عطية ومحمد الننى وزيزو فى الوسط، وتريزيجيه ومحمد صلاح وأسامة فيصل فى الهجوم. س: ما هو ترتيب مجموعة المنتخب؟ ج:يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.