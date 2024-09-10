"رشحهما كارلوس بيرنجر".. ثنائي شاب بتدريبات الأهلي قبل مواجهة جورماهيا الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر عن تصعيد الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر للاعبين اثنين من فريق الشباب بالنادي وهما محمد زعلوك ومحمد رأفت.

وأشار المصدر الذي يعمل بالجهاز الفني وفضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن من رشحّ الثنائي هو كارلوس بيرنجر مطور الأداء لسد العجز في الصفوف في ظل تواجد اللاعبين مع منتخبات بلدانهم بفترة التوقف الدولي.

وأوضح المصدر أن الثنائي كان قد أنهى مشاركته بمعسكر منتخب مصر للشباب تحت قيادة المدير الفني وائل رياض خلال الساعات الماضية ليتم طلب تصعيدهم للفريق الأول.

يذكر أن فريق الأهلي يستعد لمواجهة نظيره جورماهيا الكيني مساء يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

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