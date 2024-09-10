اكتساح للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر وبتسوانا قبل مباراة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد المنتخب الوطني المصري، لمواجهة نظيره بتسوانا اليوم الثلاثاء، في السابعة مساء، بالجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة، بعد الفوز في الجولة الأولى على نظيره كاب فيردي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية على استاد القاهرة.

تاريخ مواجهات مصر وبتسوانا

ويعد تاريخ مباريات منتخب مصر مع بتسوانا حافل للفراعنة، الذي لم يتلقى أي خسارة.

وخاض منتخب مصر 6 مواجهات سابقة أمام بوتسوانا، منهم 4 مباريات رسمية، ومباراتين وديتين.

وحقق الفوز في 4 مباريات، بينما سيطرت نتيجة التعادل في مباراتين.

وخاض منتخب مصر مباراتين سابقتين خارج أرضه ضد بوتسوانا، وانتهت مباراة بالتعادل السلبي في 2006 بتصفيات أمم أفريقيا، بينما شهدت المباراة الثانية انتصار “الفراعنة” بنتيجة (2-0) في 2014 بتصفيات أمم أفريقيا أيضاً.

ويعود تاريخ آخر مباراة لعبها منتخب مصر أمام بوتسوانا إلى 14 أكتوبر 2019 في لقاء ودي، وانتهى بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وحقق المنتخب المصري فوزا في لقائين، وتعادل في مباراة.

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