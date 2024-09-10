"عمر فرج بديلاً".. وسام أبو علي يقود هجوم فلسطين أمام الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأردن عند الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهد تشكيل منتخب فلسطين تواجد لاعب الأهلي وسام أبو علي أساسيًا، فيما سيجلس الوافد الجديد على صفوف الزمالك عمر فرج بديلاً.

وكان المنتخب الفلسطيني قد استهل مشواره بهذه المرحلة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بالتعادل السلبي أمام مستضيفه كوريا الجنوبية.

ويقع منتخب فلسطين والأردن في مجموعة تضم منتخبات: العراق، الكويت، كوريا الجنوبية، عمان.

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