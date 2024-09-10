هل يحق للزمالك شرائه؟.. رئيس إنبي يكشف مفاجأة بشأن صفقة محمد حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، مفاجأة بشأن، انتقال محمد حمدي لاعب الفريق لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي الزمالك، بشكل رسمي ضم محمد حمدي، من نادي إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

قال أيمن الشريعي في تصريحات تلفزيونية: "إعارة محمد حمدي لنادي الزمالك لمدة سنة مع أولوية حق الشراء، ولكن لا يحق له تفعيل أولوية الشراء إلا بموافقة رسمية ومكتوبة من إنبي".

وأضاف: "إذا افترضنا أن ناد آخر يريد ضم حمدي مقابل 50 مليون جنيه فمن خلال آلية العقد يجب أن يرسل إنبي خطابا رسميا للزمالك يخطره لأنه له الأولوية في حق الشراء، وهدف غب نادي إنبي من الصفقة هو تسويقه بشكل أفضل".

وأتم تصريحاته: "زياد كمال مستمر مع الزمالك لمدة موسمين وفقا للعقد المبرم بين الناديين، الزمالك لم يعرض علينا شراء اللاعب، ولم يحدث أي تغيير في العقد بيننا".

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