الكشف عن سبب فشل مفاوضات الزمالك لضم موهبة جزائرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت تقارير صحفية عن سبب فشل مفاوضات مسؤولي الزمالك لضم موهبة نادي أتلتيك بارادو الجزائري، عادل بولبينة.

وذكرت صحف جزائرية مثل دزاير سبور تقريراً تشير إلى أن الزمالك تقدم بعرض بلغت قيمته المالية 700 ألف يورو ولكن إدارة النادي الجزائري رفضت.

وبحسب التقارير ذاتها تسعى إدارة نادي بارادو في تسويق اللاعب صاحب الـ 21 عاماً إلى أوروبا رافضة في الوقت ذاته العروض المحلية التي وصلته وهي الرغبة التي يُفضلها اللاعب.

الظهير الأيسر صاحب الـ 21 عاماً كان قد تم تصعيده للفريق الأول في عام 2021، كما تدرج في صفوف المنتخبات السنية ببلاده.

وأعلن الزمالك مساء يوم أمس الإثنين إتمام التعاقد مع الظهير الأيسر محمد حمدي قادمًا من إنبي على سبيل الإعارة في ظل أزمة عدم وجود ظهير أيسر.

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