بعثة منتخب بوتسوانا تصل لبلادها قبل 6 ساعات من مباراة مصر (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد البوتسواني لكرة القدم، قرابة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء، وصول بعثة منتخب بلاده قادمة من موريتانيا؛ تحضيراً لمواجهة مصر.

موقع كيلر باص بوتسوانا، كان قد أوضح خلال تقرير نشره في وقت سابق من اليوم أن بعثة منتخب بلاده لم تصل من موريتانيا في الموعد المحدد؛ حيث كان من المقرر لها العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة ولكنها لم تصل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر بنظيره بتسوانا على ملعب أوبيد إيتاني ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ومن المقرر أن تذاع عبر قناة بي إن سبورت 5.

وكان رئيس الاتحاد البوتسواني كرة القدم، ماكلين ليتشويتي، قد أعلن نجاحهم في توفير طائرة من مصر لإعادتهم من موريتانيا ونجح الأمر.

وأضاف ليتشويتي في تصريحات لأون تايم سبورتس مساء أمس الإثنين:"نتحدث مع المدير الفني للمنتخب واللاعبين يشعرون بالحماس لمواجهة مصر وأعتقد ستكون مباراة قوية وحان الفوز لنفوز ونثبت أن الكرة تطورت في بلادنا".

وتابع رئيس الاتحاد البوتسواني كرة القدم: "لأمور فنية لم تستطع الطائرة التي كان من المفترض أن تنقلنا من موريتانيا لبوتسوانا ولحسن الحظ نجحنا في توفير طائرة من مصر، ووافقوا أن يعيدونا".

وأتم :"سنعود إلى فرانسيس تاون مباشرة وهي المدينة التي ستستضيف مباراتنا مع منتخب مصر".

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