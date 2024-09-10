بعد التعديل.. موعد مباراة مصر وبوتسوانا.. والقناة الناقلة.. وتغييرات في تشكيل الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - يحل منتخب مصر ضيفًا على بوتسوانا، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بدلا من الرابعة عصرا، على ملعب "فرانسيستوون ستاديوم" في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا.

وتغير موعد انطلاق مباراة بوتسوانا ومصر والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، بسبب أزمة المنتخب البوتسواني في حجز تذاكر العودة من موريتانيا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بدلا من الرابعة عصرا.

وكان مننتخب الفراعنة افتتح مشواره في تصفيات أمم أفريقيا بالفوز على كاب فيردي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي.بينما خسرت بوتسوانا بنتيجة 1-0 أمام موريتانيا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد «زيزو».

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن «تريزيجيه» - إبراهيم عادل (أسامة فيصل).

القناة الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا

يمكنكم مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا عبر قناة beIN Sports HD 4