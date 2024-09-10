شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يراقب لاعبى الأهلى الدوليين مع الفراعنة أمام بتسوانا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يراقب السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى أداء لاعبي الفريق الدوليين الذين سيُشاركون مع منتخب مصر فى مباراته المرتقبة أمام بتسوانا فى السابعة مساء اليوم ضمن تصفيات أمم أفريقيا، ويضم منتخب مصر سبعة لاعبين من الأهلي حالياً ، هم : محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هانى ورامى ربيعة ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا لاعبو الفريق مع منتخب مصر

ويأمل كولر فى الوقوف على مدى جاهزية لاعبيه الدوليين قبل السفر لنيروبى الجمعة المقبل لمواجهة جورماهيا الكينى .

من ناحية أخرى ، حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها. وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.