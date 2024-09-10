شكرا لقرائتكم خبر عن غياب صانع ألعاب شباب اليد عن مواجهة غينيا فى أفريقيا بسبب العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

كشف طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب اليد عن غياب وائل محمد صانع ألعاب الفراعنة أمام غينيا، فى المواجهة المقرر لها الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، فى ثانى مواجهات أحفاد الفراعنة فى بطولة أفريقيا بتونس، والمحدد لها الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر الجارى.

و قال محروس فى تصريح لـ الخليج 365 ، أن غياب اللاعب يأتى بسبب إصابته أمام مالى أمس فى العضلة الأمامية ، مشيرا إلى أن الجهاز الطبى يحاول تجهيزه للمشاركة أمام المغرب فى ختام الدور الأول غدا الأربعاء .

ونجح منتخب شباب اليد فى تحقيق الفوز على مالى بضربة البداية بنتيجة 45-18 فى مباراة شهدت تفوق ملحوظ للمنتخب الوطنى، الذى يعد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب فى ظل سيطرة الفراعنة على الصعيد الأفريقى، حيث إن المنتخب فى مهمة الدفاع عن اللقب.

ووصلت البعثة إلى تونس السبت واستقبلت البعثة رانيا حميد، مندوب السفارة المصرية فى تونس، حيث أجرى السفير اتصالا هاتفيا بالبعثة عن طريق مندوب السفارة للاطمئنان عليهم فور الوصول إلى مطار قرطاج.

وتضم قائمة اللاعبين فى هذه البطولة كلا من: يوسف ناجي - يوسف وليد - أحمد عبد الرحيم و حمزة مجدي - محمد مؤمن - محمد عبد الغني - عمر عدلان - محمد وائل - يوسف عبد الغني - زياد حشاد - محمد عدلان - محمد شعبان - مهند خالد عبد الرحيم - معاذ عزب - ياسين محمد - محمود علي.

فيما يفتقد المنتخب جهود 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم بلال إبراهيم مسعود وأحمد حسام وعلي الفولي وفيراس مروان.

ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب اليد ثالث مواجهاته أمام المغرب غدا الأربعاء.

يذكر أن منتخب مصر للشباب لكرة اليد قد توج في مارس الماضي بلقب دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في غانا، بعد الفوز على المنتخب الأول للكونغو الديمقراطية.