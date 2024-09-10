شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يراقب وسام أبو على أمام الأردن استعداداً لجورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

يراقب الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر أداء نجمه وسام أبو على مهاجم الفريق مع منتخب بلاده اليوم للوقوف على مدى جاهزية اللاعب لقيادة الهجوم الاحمر فى مباراة جورماهيا الكينى.

يحتضن استاد "كلفا"، فى العاصمة الماليزية كوالالمبور، المواجهة المرتقبة بين المنتخب الفلسطينى ونظيره الأردنى، والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، التى تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك.

وتتنافس منتخبات الأردن وعمان وفلسطين في مجموعة واحدة بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بجانب العراق والكويت وكوريا الجنوبية.

وتعادل منتخب فلسطين مع كوريا الجنوبية بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، كما حسم التعادل مواجهة الأردن مع الكويت بنتيجة 1-1.

من ناحية أخرى ، حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها. وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.