مجدى عبد العاطي: اصبروا على منتخب مصر شوية

ياسر رشاد - القاهرة - قال مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق الكرة بنادي زد أن تصفيات أمم أفريقيا الجارية صعبة جدا ولا يوجد منتخب قوى وآخر ضعيف، الفروق بينهما بسيطة فمن الصعب أن تتوقع نتيجة مباراة بعينها.

وأضاف في تصريحات خاصة للوفد أن منتخب مصر يحتاج لمزيد من الصبر، لانه يمتلك جهاز فنى ولاعبين على أعلى مستوى، ويحتاج لبعض من الوقت للانسجام والوصول للهدف المراد تحقيقه وهو الوقوف على منصة التتويج الأفريقية في المستقبل.

وطالب عبد العاطي لاعبي الفراعنة بضرورة التحلى بالهدوء والتركيز الشديد، في المباراة القادمة أمام بوتسوانا، بالتصفيات الأفريقية، والمحافظة على قوام المنتخب طوال أحداث اللقاء للخروج بنتيجة إيجابية في النهاية.



ويتقابل منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمام نظيره منتخب بوتسوانا، مساء اليوم في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.