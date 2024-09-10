بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والصين الآن في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم لكم بوابة الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والصين الآن بجودة عالية والتي ستجمع بين المنتخبان على ملعب استاد داليان ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث، من تصفيات كأس العالم.

يبدأ المنتخب السعودي المباراة بالتشكيل الأتي..

حارس المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، حسن كادش

الوسط: عبد الإله المالكي، محمد كنو، ناصر الدوسري

الهجوم: عبد الله الحمدان، فراس البريكان، سالم الدوسري.

وسقط منتخب السعودية في فخ التعادل أمام ضيفه منتخب إندونيسيا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتتواجد السعودية والصين في المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما منتخبات اليابان والبحرين وإندونيسيا وأستراليا.

موعد مباراة السعودية والصين والقناة الناقلة

تنطلق مباراة السعودية والصين في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر والسعودية وتذاع مباراة السعودية والصين عبر فضائية بي إن سبورتس 1 والكاس HD واسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق عصام الشوالي، كما يؤدي المهمة عبر فضائية الكأس المعلق خالد الحدي

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