شكرا لقرائتكم خبر عن شهادات تقدير للمشاركين فى منتدى الإعلام الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منافسات منتدى الإعلام الرياضى الذى أُقيم أمس وأمس الأول بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر توزيع شهادات تقرير على المشاركين فى المنتدى من الإعلاميين والصحفيين ، حيث تم توزيع الشهادات على المشاركين في المنتدى الذي شهد حضور عدد كبير من الخبراء فى مجال الإعلام لمناقشة أبرز التحديات والصعوبات التى تواجه الإعلام الرياضى،

وشارك فى الجلسات، حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتب الصحفى الكبير حسن المستكاوي وبول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، اليسون بيندار المراسلة الرياضية العالمية والإعلاميين سيف زاهر وتامر صقر وميريهان عمرو لإدارة الجلسات.

كما شهد المنتدى الحديث عن تصور الجمهور للبودكاست على مدار العقد الماضى، فضلاً عن المهارات اللازمة لتحديد وإتقان الإتجاهات المتغيرة فى العصر الجديد للإعلام الرقمى.

يذكر أن منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

تم تنظيم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.