رغم التعاقد مع بن تايج.. عمر جابر خيار جوميز الأول فى الجبهة لليسرى للزمالك

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يضع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عمر جابر في حساباته كخيار أول لشغل الجبهة اليسرى للقلعة البيضاء في الموسم الجديد رغم التعاقد مع المغربى محمود بن تايج ومحمد حمدى في هذا المركز.

ويري جوميز أن عمر جابر يتشبع بالخبرات اللازمة التي تؤهله لقيادة الجبهة اليسرى في المباريات المقبلة للفريق الأبيض خاصة أنها لا تقبل القسمة على إثنين،وتعد لقاءات بطولات وعلى رأسها السوبر الأفريقي والسوبر الرباعى المصري.

وقرر جوميز منح المغربى محمود بن تايج وزميله محمد حمدى الوقت الكافى من أجل الانسجام والتأقلم مع الفريق،وبعدها يتم الاعتماد عليهما تدريجيا والدفع بهما في المباريات حتى يتعودا على الأجواء وطريقة اللعب في مصر.

وخرج محمود بن تايج من حسابات جوميز في مباراة دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام الشرطة الكينى لعدم قيده في القائمة الأفريقية،ولكن من حقه المشاركة مع القلعة البيضاء مع انطلاق دور المجموعات من البطولة.رغم التعاقد مه بن تايج.. عمر جابر خيار جوميز الأول في الجبهة لليسرى للزمالك.