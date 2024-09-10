إبراهيم نور الدين: الكاميرا بتحبني.. وهذا خلافي مع عبدالحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق والمدير الفني للجنة الحكام، أن الكاميرا هي من تحبه وتذهب ورائه، وعلاقته كانت جيدة بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بفريق الأهلي.

وقال "نور الدين" خلال برنامجه "+90" على قناة النهار: "نجوميتي بدأت بدري وتحديدًا من 2014، عندما حكمت مباريات الأهلي والزمالك مبكرًا ولم أبحث عن الشو، ولكن الكاميرا هي اللي بتحبني".

وأضاف: "لن أسعى أن أكون رئيسًا للجنة الحكام، ولكن حال أتت لي سأكون مرحب بها".

وأكمل: "سيد عبدالحفيظ أحيانًا كان يملك عصبية داخل الملعب وبالتالي كان هناك بعض الخلاف وهذا أمر طبيعي، ولكن خارج الملعب تربطني به علاقة جيدة جدا".

وأتم تصريحاته: "بعض مدراء الكرة والمديرين الفنيين، يظنوا أنهم بالضغط على الحكام سوف يتوجهوا بالمباراة لصالحهم، وهنا تأتي خبرة الحكم".

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