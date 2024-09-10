"بديل مصطفى وموقف ربيعة".. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بتسوانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد المنتخب الوطني المصري لمواجهة نظيره بتسوانا في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير، في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ووضع حسام حسن المدير الفني للفراعنة، اللمسات النهائية على خطة منتخب مصر المناسبة لمواجهة بتسوانا، خلال المران الختامي أمس الإثنين.

ووضح خلال المران الأخير، استمرار رامي ربيعة في التشكيل الأساسي، رغم إصابته في المباراة الماضية، بجانب تواجد إبراهيم عادل في التشكيل بدلا من مصطفى محمد المصاب.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حمدي فتحي، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، إبراهيم عادل.

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