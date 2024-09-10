مدرب المغرب وليد الركراكي يكشف طبيعة إصابة أشرف داري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب بلاده أشرف داري قبل مباراتهم أمام ليسوتو.

وخطف منتخب المغرب فوزاً قاتلًا أمام نظيره ليسوتو خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وأوضح الركراكي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة التي انتهت بفوزهم بهدف نظيف، أن أشرف داري قد تعرض لإصابة في الكاحل قبل انطلاق المباراة لذا فضل عدم المغامرة به.

وأتم المدير الفني للمنتخب المغربي تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب سيخضع إلى الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لمعرفة مدة غيابه.

وكان الأهلي قد تعاقد مع أشرف داري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادماً من صفوف ستاد بريست الفرنسي.

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