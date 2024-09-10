"مش هقدر أقول اللفظ".. الحضري يكشف ما فعله حسام حسن مع حجازي: اشمعنى إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، تفاصيل الأزمة بين أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني، وحسام حسن المدير الفني للفراعنة، والتي على أثرها تم استبعاده من المعسكر قبل مواجهة بتسوانا.

قال عصام الحضري في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "أحمد حجازي عمره ما عمل مشكلة أنا كنت لاعب معاه في المنتخب وكنت مدرب حراس مرمى وهو في المنتخب".

أضاف: "الأزمة كلها أن حسام حسن والجهاز الفني عاملوا حجازي بشكل مش حلو واتلعب عليه حمدي فتحي في مكانه رغم أنه لاعب وسط ملعب، وماحدش بلغه من قبلها".

أكمل: "مقدرش أقول اللفظ اللي المدرب قاله لحجازي ورغم كده اللاعب تقبل اللي حصل وخاض المران بعد المباراة".

وأوضح: "لما تكون عاوز تاخد قرار يبقى في وقتها مش تاني يوم تاخده بعد ما تقعد مع أخوك وللأسف مفيش عدل في المنتخب مع حسام حسن لأنه لما حصلت قبل كده مشكلة من إمام عاشور متمش استبعاده فيها".

وأتم تصريحاته: "أنت حصل بينك وبين إمام عاشور أكثر من كده ومقدرتش تاخد قرار ضده، لازم يبقي فيه عدل بين الجميع واتزان في القرارات، أنت خلال 4 شهور عامل مشاكل مع لعيبه كتير ومش هتضمها للمنتخب".

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