"محمد هاني لاعب كبير".. هشام صلاح يكشف سبب فشل صفقة انضمامه للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف هشام صلاح، الظهير الأيمن المنضم حديثًا لصفوف البنك الأهلي قادمًا من الاتحاد السكندري، عن سبب فشل انتقاله لصفوف الأهلي.

وقال صلاح، خلال تصريحاته للقناة الأولى صباح اليوم الثلاثاء:"كان هناك عرضًا من النادي الأهلي ولكن الصفقة لم تتم في النهاية بسبب طلب نادي الاتحاد مبلغًا ماليًا كبيرًا لرحيلي وكان كذلك هناك عرض جيد من بيراميدز ولكن حسام حسن المدير الفني حينها للفريق تمسك باستمراري ولست حزيناً فهذا هوالنصيب".

ونفى اللاعب وجود أزمة بمركز الظهير الأيمن في مصر، قائلاً:"محمد هاني لاعب كبير ومن لعب معه يعرف ذلك وعندما ظهرت بصورة جيدة مع الاتحاد السكندري انضممت للمنتخب فالتواجد بالأندية الجماهيرية يصنع الفارق".

وأتم صاحب الـ 27 عاماً تصريحاته بالتنويه إلى أن تراجع مستوه خلال الفترة الماضية كانت بسبب الإصابة التي تعرض لها، مشيرًا إلى أن مفاوضات البنك الأهلي للتعاقد معه لم تستغرق سوى أسبوع.

وشارك اللاعب خلال الموسم الماضي في 32 مباراة صنع خلالها هدفاً.

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