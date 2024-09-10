"200 مليون جنيه في الخزينة".. خالد الغندور يكشف سر صفقات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، دور حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ولجنة الاستثمار ومحبي الأبيض في إنعاش خزينة الأبيض خلال الفترة الحالية، لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية.

ونجح الزمالك في التعاقد مع 4 لاعبين بشكل رسمي وهم المغربي محمود بنتايك والفلسطيني عمر فرج ومحمد حمدي والسنغالي سيدي نداي، بجانب الحصول على البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا تمهيدا لضمه.

وقال الغندور خلال تقديمه برنامجه عبر قناة المحور: "مجلس الزمالك ومحبي النادي أودعوا في خزينة النادي مبلغ تخطى الـ 200 مليون جنيه، للتدعيم بالصفقات الجديدة".

وأضاف: "ضخ الأموال من جانب المحبين، ساعد الزمالك في إبرام صفقاته خلال الميركاتو الحالي".

وأتم تصريحاته: "هاني شكري وهاني بيرزي، عضوي المجلس، سيعقدان جلسة عشاء لتصفية الأجواء مع محمد طارق بعد الأزمة الأخيرة التي نسبت بينهما".

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