شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يقترب من قيادة هجوم منتخب مصر أمام بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أسامة فيصل مهاجم منتخب مصر من قيادة هجوم الفراعنة أمام بوتسوانا فى تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويغيب مصطفى محمد عن منتخب مصر أمام بوتسوانا بعد استبعاده عقب المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر فى العضلة الخلفية ، لذا سيكون أسامة فيصل هو المهاجم البديل لمصطفى محمد.

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، مباراة مهمة أمام بوتسوانا في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

تقام المباراة على ملعب فرانسيستون في بوتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، ويتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا، بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

يدير المباراة طاقم تحكيم صومالي بقيادة عمر عبدالقادر ارتان، ويعاونه كل من حمزة حاجي مساعد أول وعلي محمد مساعد ثاني وأحمد حسن حسين حكما رابعا.