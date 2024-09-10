شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة عاصفة تنتظر كهربا فى الأهلى بفرمان مارسيل كولر والان مع تفاصيل الخبر

يعقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى جلسة مع لاعبه محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق على هامش مران اليوم الثلاثاء، للوقوف على أسباب غيابه عن تدريب أمس خاصة بعد تطبيق اللائحة عليه وتوقيع غرامة مالية ضده.

ويرغب كولر فى الاستماع لأسباب كهربا للغياب عن المران بدون إذن فى ظل حالة الغضب التى انتابت المدرب السويسرى بسبب اللاعب.

ويكثف المارد الأحمر استعداداته اليومية لمواجهة جورماهيا الكينى وذلك في الثالثة عصر الأحد المقبل على ملعب نيايو الوطني بذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي على إسناد رئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، ويقوم طارق قنديل حالياً بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن رحلة كينيا المرتقبة التي تُعد ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كل من يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.

من ناحية أخرى حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها، وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

من ناحية أخرى بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.