شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه بوتسوانا للحفاظ على صدارة المجموعة بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، مباراة مهمة أمام بوتسوانا في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

تقام المباراة على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، ويتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا، بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

يدير المباراة طاقم تحكيم صومالي بقيادة عمر عبدالقادر ارتان، ويعاونه كل من حمزة حاجي مساعد أول وعلي محمد مساعد ثاني وأحمد حسن حسين حكما رابعا.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على بوتسوانا والعودة بالثلاث نقاط، وعقد حسام حسن أكثر من جلسة مع اللاعبين لحثهم على الفوز وتسجيل هدف مبكر في شباك أصحاب الأرض مع الحرص على التوازن بين الدفاع والهجوم.

ويجرى حسام حسن المدير الفني للمنتخب تعديلات طفيفة على التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام بوتسوانا، خاصة في ظل الإصابات والغيابات، بعدما تم استبعاد إمام عاشور وعمر مرموش ومصطفى محمد للإصابة، بجانب أحمد حجازى لظروف خاصة.

واستقر حسام حسن على استمرار حمدى فتحى ورامى ربيعة في قلب الدفاع، بينما من المقرر أن يدفع بالثلاثى محمد الننى ومروان عطية وزيزو في وسط الملعب، وفى الهجوم تريزيجيه ومحمد صلاح وأسامة فيصل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمد هانى وحمدى فتحى ورامى ربيعة ومحمد حمدى في الدفاع، ومروان عطية ومحمد الننى وزيزو في الوسط، وتريزيجيه ومحمد صلاح وأسامة فيصل في الهجوم.

وفي المقابل، أكد محمد محسن أبو جريشة، المدرب العام لمنتخب بوتسوانا، أن مواجهة منتخب مصر صعبة من أجل مواصلة الفراعنة للانتصارات في مشوار تصفيات أمم أفريقيا بعد الفوز على الرأس الأخضر بالقاهرة ، بثلاثية نظيفة.

وأوضح المدرب العام لمنتخب بوتسوانا، أن مواجهة منتخب مصر أمام بوتسوانا ستكون فى غاية الصعوبة خاصة بعد تلقى المنتخب البتسوانى الهزيمة فى الجولة الأولى خارج أرضه أمام المنتخب الموريتانى، وفى ظل رغبة الفراعنة فى مواصلة تصدر المجموعة الثالثة.

وأضاف أبو جريشة، فى تصريحات صحفية، أن الفروق بين المنتخبين كبيرة والجميع فى القارة السمراء يعلم قيمة المنتخب المصرى والخبرات التى يمتلكها لاعبيه مثل محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه ومحمد الشناوى وزيزو ومصطفى محمد.

وأوضح أبو جريشة ، أن مواجهة منتخب مصر بالنسبة له صعبة جدا وأنه لأول مرة يتعرض لمثل هذا الموقف أن يعمل مع فريق يواجه المنتخب المصرى ولكن هذه هى كرة القدم بالأمس أدافع عن ألوان المنتخب المصرى واليوم منافس.

واختتم أبو جريشة، أنه يتمنى أن تليق المباراة بالمنتخبين وأن يستمتع الجمهور بأداء اللاعبين وأن تخرج المباراة إلى بر الأمان باللعب النظيف والتحكيم العادل والروح الرياضية العالية بين اللاعبين.