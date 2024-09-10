شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض إغلاق ملف صفقات الصيف بسبب "المهاجم" والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة غلق ملف الصفقات الجديدة وذلك بعدما تقرر مد باب القيد الأفريقي حتى 12 سبتمبر الجاري، بشكل يسمح للصفقات التي يتم ضمّها قبل هذا التاريخ الحق فى المشاركة ببطولة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك يوم 27 الشهر الجاري بالسعودية، على أن يكون من حق هذه الصفقات المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بداية من دور المجموعات وليس دور الـ32.

ويرغب مسئولو الأهلى فى تدعيم خط هجوم المارد الأحمر بمهاجم قوى مع الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الفريق.

ورغم أن إدارة الأهلي كانت تتجه للاكتفاء بالصفقات الأربعة التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن السويسري مارسيل كولر طلب ضم صفقة أجنبية خامسة بعدما تم رفع اسم الدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق من القائمة الأولى للإصابة الطويلة.

وأكد المدير الفني أن الصفقات التي تم إبرامها قوية لكن لا مانع من ضم أجنبي جديد طالما أن قائمة الفريق تسمح بذلك.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كل من، يوسف ايمن لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري، والمغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع، والمغربي يحيى عطية الله لمدة موسم من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، وعمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الأحد 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني.

أوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا و مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.