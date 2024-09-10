شكرا لقرائتكم خبر عن مران صباحى لـ شباب اليد قبل مواجهة غينيا فى أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب شباب كرة اليد مواليد 2004 بقيادة مديره الفنى طارق محروس لمواجهة نظيره غينيا، اليوم الثلاثاء، فى ثانى مواجهات أحفاد الفراعنة فى بطولة أفريقيا بتونس، والمحدد لها الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر الجارى، وذلك بتدريب صباحى.

ومن جانبه أكد محروس، فى تصريح لـ الخليج 365، أنه فضل خوض اللاعبين مرانا صباحيا خفيفا قبل اللقاء، يتضمن شرح خطة اللقاء ونقاط القوة والضعف للخصم لمواصلة التألق بعد الفوز القوى على مالى.



مران شباب اليد



مران شباب اليد



مران شباب اليد



مران شباب اليد

ونجح منتخب شباب اليد فى تحقيق الفوز على مالى بضربة البداية بنتيجة 45-18 فى مباراة شهدت تفوق ملحوظ للمنتخب الوطنى، الذى يعد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب فى ظل سيطرة الفراعنة على الصعيد الأفريقى، حيث إن المنتخب فى مهمة الدفاع عن اللقب.

ووصلت البعثة إلى تونس السبت واستقبلت البعثة رانيا حميد، مندوب السفارة المصرية فى تونس، حيث أجرى السفير اتصالا هاتفيا بالبعثة عن طريق مندوب السفارة للاطمئنان عليهم فور الوصول إلى مطار قرطاج.

وتضم قائمة اللاعبين فى هذه البطولة كلا من: يوسف ناجي - يوسف وليد - أحمد عبد الرحيم و حمزة مجدي - محمد مؤمن - محمد عبد الغني - عمر عدلان - محمد وائل - يوسف عبد الغني - زياد حشاد - محمد عدلان - محمد شعبان - مهند خالد عبد الرحيم - معاذ عزب - ياسين محمد - محمود علي.

فيما يفتقد المنتخب جهود 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم بلال إبراهيم مسعود وأحمد حسام وعلي الفولي وفيراس مروان.

ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب اليد ثالث مواجهاته أمام المغرب غدا الأربعاء.

يذكر أن منتخب مصر للشباب لكرة اليد قد توج في مارس الماضي بلقب دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في غانا، بعد الفوز على المنتخب الأول للكونغو الديمقراطية.