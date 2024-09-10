شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قارية تنتظر الزمالك حتى نهاية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الزمالك انطلاق موسمه الجديد بالظهور فى مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك خلال سبتمبر الجارى حيث يخوض ثلاث مواجهات قارية، بعدما انتهى الموسم المحلي للفريق الأبيض بعد انتهاء مشوار الدوري والخروج من كأس مصر.

يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية في الثالثة عصر السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في التاسعة مساء 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية.

كما يخوض فريق الزمالك المواجهة القارية الثالثة هذا الشهر أمام غريمه الأهلى على لقب كأس السوبر الأفريقى في 27 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب انتهتا بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

وسبق وفاز الأهلي فاز بالسوبر الأفريقي فى 8 مناسبات، فى حين توج بها الزمالك في 4 مرات سابقة.

وتواجه الأهلى والزمالك في مناسبة واحدة فقط في السوبر الأفريقي وكانت عام 1994 وحقق الزمالك اللقب وقتها بعد الانتصار بهدف نظيف.

أما فيما يخص المباريات النهائية فستكون هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها عملاقي الكرة المصرية، إذ أنه بعد سوبر 1994 التقى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، وحينها فاز الأهلي باللقب بفضل هدف محمد مجدي "أفشة".

جدير بالذكر أن بطولة السوبر الأفريقي أُقيمت خارج قارة القارة السمراء في 4 مناسبات من قبل، بواقع 3 مرات على التوالي في قطر أعوام 2020 و2021 و2022، فضلا عن العام الماضي بالمملكة العربية السعودية.