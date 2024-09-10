شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يصطحب ابنتيه فى أول يوم مدرسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشر عمرو السولية لاعب النادى الأهلى صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، خلال اصطحابه لابنتيه إلى المدرسة فى أول يوم دراسة، وعلق السولية "العودة إلى المدرسة".



عمرو السولية بصحبة ابنتيه



عمرو السولية وابنتيه



عمرو السولية

اطمأن الجهاز الفنى للنادى الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على جاهزية نجمه عمرو السولية قائد خط الوسط للمشاركة فى مباراة جورماهيا الكينى القادمة بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص كولر على الدفع بالسولية فى ودية وادى دجلة التى أقيمت، الجمعة الماضية، باستاد مختار التتش وفاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد سجله حسين الشحات، بعد تعافى اللاعب من الإصابة بشد فى عضلة السمانة والذى أبعده عن مباريات الأهلى منذ نهاية الموسم الماضى.

وأصبح عمرو السولية جاهزاً للعودة للمشاركة فى مباريات الأهلى سواء فى دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكينى أو لقاء السوبر الأفريقى أمام الزمالك.

ويتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لانطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.