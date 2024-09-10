شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكثف اتصالاته لإقامة مباراة الهلال الليبى على استاد قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

كثف مسئولو النادى المصرى اتصالاتهم خلال الساعات الأخيرة، لحسم إقامة مباراة العودة أمام الهلال الليبى فى الدور التمهيد ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجارى، على استاد هيئة قناة السويس.

تأتى جهود إدارة المصرى بعد اقتراب ملعب برج العرب بنسبة كبيرة من استضافة مباراة الهلال الليبى، خاصة أن المصري لم يحصل على الموافقات اللازمة لخوض مبارياته على ملعب آخر، وفي تلك الحالة يطبق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللائحة ويحدد الملعب، والذي من المقرر أن يكون برج العرب نظراً لخوض الفريق البورسعيدي مبارياته المحلية على ذلك الملعب.

وكشف مصدر مسئول بالنادي المصري عن اقتراب ملعب برج العرب من استضافة مباراة المصري والهلال الليبي، في إياب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بسبب عدم صدور الموافقات اللازمة لإقامة مباريات الفريق باستاد هيئة قناة السويس حتى الآن.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه طبقاً للوائح الاتحاد الأفريقي سيتم اختيار استاد برج العرب لإقامة مباراة العودة أمام الهلال الليبي، والمقرر لها 22 سبتمبر الجاري، بسبب عدم صدور موافقات للمصري بخوض مبارياته على ملعب آخر.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساء - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.