شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لإنهاء صفقة الإيفواري عبدولاي جيرى قبل غلق القيد الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو نادي الزمالك لإنهاء ملف الصفقات خلال الساعات المقبلة، وقبل غلق باب الانتقالات الأفريقية والتي ستنتهي يوم 12 سبتمبر الجاري، من أجل تدعيم صفوف الفريق، الذي يخوض منافسات الكونفيدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي أمام الاهلي والمقرر له 27 من الشهر الجاري فى المملكة العربية السعودية.

ويرغب مسئولو النادي الأبيض فى الساعات المقبلة في حسم صفقة الإيفواري عبدولاي جيري لاعب وسط راسينج الإيفواري، والذي يبلغ من العمر 18 عاماً من أجل قيده في قائمة الفريق تحت السن.

ويتمسك الزمالك بضم عبدولا جيري فى الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما تابع مسؤولو القلعة البيضاء بعض فيديوهات اللاعب، وأبدى الجهاز الفني ترحيبه بضمه، خاصة أنه يلعب في وسط الملعب، وسيكون بمثابة مستقبل النادي الفترة المقبلة، الأمر الذي يدفع مسئولي الزمالك للتمسك لحسم الصفقة وضم اللاعب بشكل نهائي من نادي راسينج الايفواري، لينضم الي صفوف الفريق في الفترة المقبلة.