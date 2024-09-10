شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يترقب حالة إيهاب جلال لحسم منصب المدير الفنى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن الموقف النهائى لحالة إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة، وذلك من أجل حسم هوية المدير الفنى للدراويش بالموسم الجديد، فى ظل الموقف الصحى الصعب للمدرب.

كلف مجلس الإسماعيلى حمد إبراهيم المدرب العام للفريق بتولى مهمة المدير الفنى بشكل مؤقت لحين تعافى إيهاب جلال المدير الفنى للفريق من وعكته الصحية.

ويتواجد إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تحت الملاحظة الطبية وأجهزة التنفس الصناعى لتقييم حالته الصحية باستمرار، فى ظل وصول درجة الوعى لـ"2%"، وذلك بمعرفة الفريق المعالج له لتقييم حالته الصحية وتطورات الحالة بعد إصابته بجلطة في المخ منذ أيام ويمكث في أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ويرغب مجلس الإسماعيلى فى قيام حمد إبراهيم بترتيب فترة إعداد الدراويش للموسم الجديد نظراً لضيق الوقت.

وأصدر نادي الإسماعيلي بيانا بشأن الحالة الصحية لإيهاب جلال بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى.

وقال البيان "نهيب بجيمع وسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية، ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار الخاصة بحالة إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، تجنبا لإثارة الجدل وحفاظا على شعور أسرته، وذلك في ظل نشر العديد من التقارير الكاذبة بشأن حالته".

وأكد الفريق الطبي المسئول عن حالة الكابتن إيهاب، أنه تحت الملاحظة في الرعاية المركزة حاليا، على أن يبدأ مرحلة الإفاقة الخميس، ثم يخضع لمجموعة من الفحوصات، لتحديد مدى استجابته للعلاج.

ونشدد على أنه لا صحة إطلاقا للأنباء التي نشرت خلال الساعات الماضية، بشأن اتجاه أسرة الكابتن إيهاب لسفره للخارج من أجل استكمال رحلته العلاجية، لذا نهيب بجميع وسائل الإعلام عدم إثارة الجدل بمثل هذه الأخبار التي لا صحة لها نهائيا.