شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حسم الكشف الطبى مصيره.. جلسة خاصة بين جوزيه جوميز وسيدى نداى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول فى الزمالك عقد جلسة خاصة مع المهاجم السنغالي سيدى نداى، لاعب فريق جيدياوايي السنغالى، والذى حسم الكشف الطبي انضمامه إلى نادي الزمالك، وتعد صفقة انتقال السنغالى سيدى نداى إلى الزمالك حال إتمامها بعد خضوع اللاعب للكشف الطبي صفقة انتقال حر.

ولن تكلف خزينة القلعة البيضاء أى أموال ولكن النادى يتحمل راتبه فقط، وأبدى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول موافقته على ضم اللاعب سيدى نداى وفضله على أكثر من لاعب تحت السن تم عرضهم عليه، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الصفقة حال إتمامها لن تؤثر على المقعد الأجنبى فى القائمة لأنه سيتم قيده تحت السن.

وشارك نداى فى 8 مباريات بالدورى السنغالى مع فريقه جيدياوايي، وقدم مستوى جيداً منذ انضمامه فى فبراير الماضى، وخطف اللاعب البساط من تحت أقدام لاعبين كبار فى الدورى السنغالى رغم صغر سنه.

وأنهى المهاجم السنغالى الموسم الماضى مع ناديه فى المركز الخامس فى ترتيب الهدافين، بعد نجاحه فى تسجيل 5 أهداف، من إجمالى 27 هدفا سجلها فريقه جيدياوايي، الأمر الذى يعكس أن قدرات اللاعب التهديفية جيدة.

وحصل فريق سيدى نداى السنغالى على المركز الرابع فى الموسم الماضى بفارق 10 نقاط عن تونجيث الذي حصد اللقب وتأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري، كما مثل الاعب منتخب السنغال تحت 20 عاما مؤخرا.