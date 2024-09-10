شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موعد انتظام الدوليين فى التدريبات قبل السفر لنيروبى والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز الفنى للنادى الأهلى الخميس المقبل موعداً لانتظام لاعبيه فى التدريبات الجماعية على استاد مختار التتش عقب نهاية مباريات الأجندة الدولية، وذلك استعداداً لمواجهة جورماهيا الكينى.

ويغيب عن النادى الأهلى كل من محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هانى ورامى ربيعة ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا للانضمام لمنتخب مصر، بخلاف انضمام أشرف دارى الوافد حديثا إلى قائمة منتخب المغرب، ووسام أبو على إلى قائمة منتخب فلسطين.

حدد الجهاز الفنى بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، الجمعة المقبل موعداً للسفر إلى نيروبى على متن طائرة خاصة لمواجهة جورماهيا الكينى.

ويكثف المارد الأحمر استعداداته اليومية لمواجهة جورماهيا الكينى، وذلك فى الثالثة عصر الأحد المقبل على ملعب نيايو الوطنى، فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

واستقر مجلس إدارة النادى الأهلى على إسناد رئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، ويقوم طارق قنديل حالياً بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن رحلة كينيا المرتقبة التي تُعد ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كل من، يوسف أيمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الأحد 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني.

وأوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا ومكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.