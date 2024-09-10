مانشيني يستقر على تشكيل السعودية أمام الصين في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب السعودية على تشكيلة الأخضر لمواجهة التنين الصيني في المباراة المقررة على استاد داليان ضمن منافسات الجولة الثانية بالدور الثالث، من تصفيات المونديال.

ويسعى المنتخب السعودى لمصالحة جماهيره والعودة بالانتصار من الصين، من أجل الحفاظ على حظوظه قائمة في التأهل مباشرة إلى كأس العالم بينما سقط منتخب الصين أمام نظيره اليابانى بهزيمة مذلة بنتيجة 7-0 في «سايتاما»، في الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

تشكيل السعودية المتوقع ضد الصين..

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، على لاجامي، على آل بليهي، ناصر الدوسري.

خط الوسط: محمد كنو، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب.

خط الهجوم: فراس البريكان

وسقط منتخب السعودية في فخ التعادل أمام ضيفه منتخب إندونيسيا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتتواجد السعودية والصين في المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما منتخبات اليابان والبحرين وإندونيسيا وأستراليا.

تنطلق مباراة السعودية والصين في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر والسعودية وتذاع مباراة السعودية والصين عبر فضائية بي إن سبورتس 1 والكاس HD واسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق عصام الشوالي، كما يؤدي المهمة عبر فضائية الكأس المعلق خالد الحدي

وتقام منافسات الدور الثالث من تصفيات قارة آسيا بحضور 18 فريقًا تم تقسيهم على ثلاث مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة ويتأهل متصدر ووصيف من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من المنافسات ويتم تقسيم الفرق المتأهلة للمرحلة الرابعة إلى مجموعتين، يصعد منهما المتصدر فقط إلى مونديال 2026، فيما تقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتي الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.