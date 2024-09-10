تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع أمام فنلندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني لي كارسلي على تشكيل منتخب إنجلنرا الذي سيبدأ به مباراة اليوم ضد فنلندا والتي ستجمع بينهما على ملعب ويمبلي، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

يدخل منتخب إنجلترا مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل تحقيق العلامة الكاملة وحسم الانتصار الثاني واعتلاء صدارة مجموعته في دوري الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - هاري ماجواير - مارك جويهي - ليفي كولويل.

الوسط: ديكلان رايس - كوبي ماينو - أنتوني جوردون.

الهجوم: بوكايو ساكا - هاري كين - جاك جريليتش.

موعد مباراة إنجلنرا وفنلندا اليوم والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنجلترا ضد فنلندا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي.