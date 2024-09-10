موعد مباراة إنجلنرا وفنلندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب إنجلترا لاستقبال ضيفه منتخب فنلندا في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

يدخل المنتخب الإنجليزي مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل تحقيق العلامة الكاملة وحسم الانتصار الثاني واعتلاء صدارة مجموعته في دوري الأمم الأوروبية.

وحقق منتخب الأسود الثلاثة الفوز على أيرلندا في المباراة الافتتاحية بالجولة الأولى على ملعب استاد أفيفا، بهدفين دون رد ، سجلهما ديكلان رايس و جاك غريليش في الدقائق 11 و 26 من عمر المباراة.

على الجانب الأخر يدخل منتخب فنلندا المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، لتعويض خسارته في مباراة الجولة الأولى على يد اليونان والتي تعرض فيها للهزيمة بثلاثية نظيفة على ملعب كارايسكاكيس.

موعد مباراة إنجلترا وفنلندا اليوم والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنجلترا ضد فنلندا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي.