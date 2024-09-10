جدول مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل اليوم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث تقام عدة مواجهات قوية ومنتظرة نرصدها لكم في السطور التالية.

إنجلنرا ضد فنلندا ..

يستعد المنتخب الإنجليزي لاستقبال ضيفه منتخب فنلندا في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي.

هولندا ضد ألمانيا ..

يحل منتخب ألمانيا ضيفًا ثقيلًا على منتخب هولندا في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب يوهان كرويف أرينا، لحساب الجولة الثانية من اليورو.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي جواد بدة، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أيرلندا ضد اليونان .. ستقام الساعة 9:45 مساءً على ملعب كروكي بارك ستاديوم وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 9 بصوت المعلق محمد السعدي.

المجر ضد البوسنة والهرسك .. الساعة 9:45 مساءً على ملعب جروباما أرينا.

التشيك ضد أوكرانيا .. الساعة 9:45 مساءً على ملعب دووسان أرينا، عبر قناة beIN Sports HD Xtra 2 بصوت المعلق الرياضي منتصر الأزهري.