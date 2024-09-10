شبانة: محاولات الزمالك مستمرة لضم مدافع زد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد حمدي لاعب انبي المنضم حديثا لصفوف الزمالك قد يكون من أبرز الصفقات التي انضمت لصفوف الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الزمالك استطاع ضم عددًا من الصفقات، لكن محمد حمدي من الممكن أن يكون أفضل اللاعبين في ظل حاجة الفريق لضم ظهير أيسر آخر قبل انطلاق الموسم الجديد".

وأضاف: "بيان المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في الصفقات الجديدة لم يذكر مطلقا اسم الجابوني أرون بيندزا، واكتفى بالاشارة إلى ضم محمود بنتايك وعمر فرج".

وواصل: "الزمالك يسعى لضم محمد إسماعيل مدافع زد أيضا، وهناك مفاوضات تجري خلال الساعات الأخيرة لضم اللاعب".