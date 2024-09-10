أيمن يونس: منتخب مصر قادر على الفوز أمام بوتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أن المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن قدم آداءً مميزًا أمام الرأس الأخضر في المباراة الماضية في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" منتخب مصر قادر على تحقيق نتيجة جيدة في مباراة بوتسوانا غداً الثلاثاء في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية".

وأضاف:" المنتخب الوطني يقدم أفضل فتراته الفنية مع حسام حسن المدير الفني حتى الأن ويسير بخطى