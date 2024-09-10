لاعب الأهلي السابق : محمد حمدي إضافة قوية للزمالك الموسم المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد حمدي لاعب الزمالك المنضم من إنبي عنصر جيد، وسبق وانضم لمنتخب مصر الأول، مشيرًا إلى أن الزمالك سوف يعتمد على الثنائي بنتايك ومحمد حمدي طوال الموسم.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "محمد حمدي لابد أن يلعب مع الزمالك موسمين حتى يكتسب شخصية النادي، والضغوط في الأهلي والزمالك تكون مختلفة".

وأضاف: "الزمالك لديه عناصر جيدة وسبق وفاز بالكونفدرالية ومن المفترض أن يبني عليها في المرحلة المقبلة، ومحمد حمدي وعمر فرج وبنتايك سيحققون الاضافة للفريق في الموسم الجديد مع باقي العناصر التي انضمت في يناير الماضي".

وأكمل: "مجلس الزمالك تولى المسئولية ويعلم حجم المشاكل، وكان من الصعب عدم إبرام صفقات جيدة حاليًا".

وواصل: "هناك لاعبين جيدين بالفعل في صفوف بيراميدز، وهم من أبناء الزمالك واخرهم يوسف اوباما الذي انضم لبيراميدز".

وتابع: "أحمد عبدالقادر لاعب جيد لكن لديه عدة مشاكل مع كولر، ورحيله لن يؤثر على الفريق الأحمر".