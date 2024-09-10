الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقد أكرم توفيق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي بدأ التفكير في تجديد عقد أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة وقبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" هناك ضوء أخضر من إدارة النادي الأهلي لتجديد عقد أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة لمدة ٣ مواسم قادمة بشكل رسمي ".

وأضاف:"النادي الأهلي ينوي إضافة 3 مواسم جديدة في عقد أكرم توفيق بخلاف الموسم المتبقي مع تعديل قيمة عقده ليصبح على رأس العناصر في الفئة الثانية بالفريق".