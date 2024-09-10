دوري الأمم الأوروبية: فرنسا تستعيد عافيتها بثنائية نظيفة في مرمى بلجيكا

الرياص - اسماء السيد - ليون : استعاد المنتخب الفرنسي عافيته وجدّد فوزه على ضيفه البلجيكي بهدفين نظيفين الإثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجّل راندال كولو مواني (29) وعثمان ديمبيلي (57) الهدفين.

وصعدت فرنسا وصيفة كأس العالم 2022 وحاملة اللقب عام 2018، إلى المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف إيطاليا المتصدرة والفائزة على إسرائيل 2 1، وبفارق الأهداف أمام بلجيكا الثالثة والتي منيت بخسارتها الاولى عقب فوزها على إسرائيل 3 1 في الجولة الأولى.

وكان منتخب "الديوك" خسر أمام ضيفه الإيطالي 1 3 في الجولة الأولى في ظهوره الأول منذ خسارته أمام إسبانيا 1 2 في نصف نهائي كأس أوروبا في ألمانيا.

وهذا الفوز الرابع تواليا لفرنسا على بلجيكا بعد الفوز بهدف متأخر في ثمن نهائي كأس أوروبا في الأول من تموز/يوليو الماضي، في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية (3 2) ونصف نهائي كأس العالم 2022 (1 0).

وأبقى مدر فرنسا ديدييه ديشان على القائد والهدّاف كيليان مبابي على مقاعد الاحتياط، إلى جانب الجناح المتألق مع باريس سان جرمان برادلي باركولا، أنطوان غريزمان كما يوسف فوفانا وتيو هرنانديز.

وكان ديشان كشف قبل فترة بأنه سيعتمد مبدأ المداورة في دوري الأمم مشيرا إلى "مشاركة لاعبين جدد وتوزيع أوقات اللعب".

في المقابل، أجرى الإيطالي الألماني دومينيكو تيديسكو تبديلا واحدا على التشكيلة الأساسية الفائزة على إسرائيل في الجولة الأولى، فأشرك ماكسيم دي كويبر على حساب زينو ديباست في الدفاع، علما أن القائمة التي استدعاها خلت من اسم الهدّاف التاريخي روميلو لوكاكو بطلب منه.

وضغط المنتخب الفرنسي كثيرا وكاد يفتتح التسجيل بتسديدة من كولو مواني داخل منطقة الجزاء تصدى لها كون كاستيلز (28).

وبفعل الضغط المستمر، تمكّن كولو مواني من التسجيل حين وصلت كرة إلى لاعب الوسط نغولو كانتي، مررها إلى الجناح الأيمن ديمبيلي الذي سددها بقوة فتصدى لها كاستيلز وتهادت أمام زميله في باريس سان جرمان فسددها بقوة وارتطمت بكتف المدافع فاوت فاس إلى الشباك (30).

وهدأ نسق اللعب في الدقائق الـ15 الأخيرة من الشوط الأول في ظل ابعاد دفاع الطرفين للعرضيات والتمريرات، حتى كاد كانتي يضاعف النتيجة لكن تسديدته ارتطمت بفاس إلى ركنية (45+1).

وأضاف ديمبيلي الهدف الثاني حين استلم كرة من كانتي، فراوغ وسدد في سقف المرمى من دون أن يتمكن كاستيلز من متابعتها (57).

وكاد مبابي الذي دخل مع باركولا (67) بعد تبديلين لبلجيكا (60) أن يسجّل الثالث حين سدد كرة على يمين المرمى لكن الحارس البلجيكي تصدى لها (74).

وحاول لوكا دين بدوره من ركلة حرة مباشرة مرّت إلى جوار المرمى (75).