شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة البارالمبية تعود اليوم من باريس متوجة بـ7 ميداليات والان مع تفاصيل الخبر

تعود البعثة المصرية البارالمبية مساء اليوم، الثلاثاء، قادمة من فرنسا بعد المشاركة فى دورة الالعاب البارالمبية التى أقيمت بباريس، فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجارى.

وتعود البعثة متوجة بسبع ميداليات متنوعة، مقسمة إلى 2 ذهب، 2 فضية، بالإضافة إلى 3 برونزيات، حقق الذهبيات الثنائى رحاب أحمد ومحمد المنياوى لاعبا رفع الأثقال، وتوح بالفضيات فاطمة محروس ومحمد صبحى، بالإضافة إلى البرونزيات الثلاث التى تحققت عن طريق نادية فكرى وصفاء حسن لاعبتا الأثقال، وكذلك منتخب الطائرة جلوس.

ومن المقرر أن يكون فى استقبال الأبطال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة تقديرا لجهود الأبطال وما بذلوه من جهد وحققوه من إنجاز خلال المشاركة في الدورة البارالمبية.

ومن المقرر أن ينتظر الأبطال فى المطار أتوبيس مكشوف يطوف شوارع القاهرة فى جولة من المطار وصولا إلى المركز الأولمبي بالمعادى.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، الذين رفعوا اسم مصر عالياً في الفعاليات الدولية.



وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل، "لقد مثلت نجاحاتكم علامة مضيئة لمصر، وإثباتاً أن المصريين قادرون دوماً على التحدي وتخطي الصعاب، فحقاً إن عزيمتكم وإصراركم مبعث فخر لأبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه أكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، أن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى للأبطال حافز قوى ودفعة معنوية لبذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الرئيس السيسى دائمًا يدعم الأبطال الرياضيين وخاصة البارالمبين، وجاءت تهنئتهم لتعكس المزيد من الاهتمام بهم وتدفعهم لتحقيق إنجازات أكثر الفترة المقبلة خلال البطولات سواء الأفريقية أو الدولية أو العالمية.

واختتم رئيس البارالمبية أن التهنئة ستزيد من المسئولية على اللجنة والأبطال للاستمرار فى حصد وتحقيق الكثير والكثير من الألقاب.